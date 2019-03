Ο πόντος της χρονιάς από τον Κύργιο στο Miami (vid)

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας του 4ου γύρου στο Miami Open ανάμεσα στον Κύργιο και στον Τσόριτς.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας που προσπαθεί να φτάσει στους "8" πέτυχε έναν τρομερό πόντο ίσως τον καλύτερο έως τώρα στο 2019.

Ο Τσόριτς στέλνει την μπάλα χωρίς να βλέπει στον Κύργιο και εκείνος κάνει τα... μαγικά του και κερδίζει πόντο! Η μπάλα κάτω από τα πόδια και ...γκοοοοολ!

"One of the best hot dogs you will ever see"@NickKyrgios, that is OUTRAGEOUS #MiamiOpen pic.twitter.com/lCeCLJuJEy

— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2019