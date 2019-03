Δεν μπόρεσε να ... χωνέψει την ήττα από τους Σόουζα/Πένα στο διπλό στο Miami Open στο οποίο είναι ζευγάρι με τον Φριτζ και ξέσπασε στους διαιτητές.

Ο Νικ Κύργιος ξαναχτυπά και όπως δείχνει και το video βρίζει τον διαιτητή, πετάει τη ρακέτα του και μιλάει με τους θεατές...

Απολαύστε τον.

The adults win. The kids lose. Great match. NK gives a proper breakdown to keep his reputation intact. #MiamiOpen #Kyrios pic.twitter.com/tM1sNZibfw

— Ken C(@tnns_ken) 23 Μαρτίου 2019