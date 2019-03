Συγκλονίζει η κατάρρευση του Καν στο Miami Open (vid)

Μετά από δυο ώρες αγώνα με τον Μίσα Ζβέρεφ και στο 2-2 του 2ου σετ ο Νίκολα Καν κατέρρευσε μέσα στο κορτ και δεν μπορούσε λόγω πόνων να σηκωθεί.

Η σκηνή σ' αγώνα του 1ου γύρου του Miami Open συγκλόνισε τους πάντες και φυσικά τους θεατές.

Ο Ισπανός είχε κράμπες σ' όλο τον αγώνα και δεν άντεξε. Έπεσε στο γήπεδο, σπάραζε και έκλαιγε και βγήκε έξω με την βοήθεια των διαιτητών και του γιατρού.

Tennis can be a BRUTAL sport

2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola #MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre

— Tennis TV (@TennisTV) 20 Μαρτίου 2019