Επικός Τιμ κατέκτησε το Indian Wells, νικώντας τον Φέντερερ! (pics & vid)

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα ήθελε να πανηγυρίσει τον 101ο τίτλο της καριέρας του.

Ο Αυστριακός, Νο.8 της παγκόσμιας κατάταξης, Ντόμινικ Τιμ όμως είχε άλλη γνώμη.

Επικράτησε του Ελβετού με 3-6,6-3,7-5 και έτσι κατέκτησε το πρώτο Masters της καριέρας του.

Φυσικά και πρόκειται για μια τεράστια έκπληξη.

That feeling when you win your first Masters 1000 title @ThiemDomi #BNPPO19

(: @TennisTV)

pic.twitter.com/guGrNooVJ9

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 18, 2019