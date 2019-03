"Δυστυχώς, πρέπει να αποσύρω τη συμμετοχή μου από τον σημερινό ημιτελικό με τον Roger Federer. Έκανα μια προσπάθεια στο ζέσταμα νωρίτερα το πρωί, αλλά το γόνατό μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ζητώ συγγνώμη απ' όλους τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο και ειδικά σ' αυτούς που έχουμε εδώ, στο Indian Wells, που πάντα μου έδειχναν εκπληκτική υποστήριξη. Σας ευχαριστώ".

Μ' αυτά τα λόγια ο Ραφαέλ Ναδάλ ενημέρωσε για την απόφαση του ν' αποσυρθεί από τον ημιτελικό του Indian Wells με τον Φέντερερ ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο (22:00).

Ο Ισπανός τενίστας ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στον προημιτελικό της Παρασκευής με τον Χατσάνοφ αλλά συνέχισε τον αγώνα. Το Σάββατο όμως οι γιατροί διαπίστωσαν πως μπορεί να πάθει ζημιά στο δεξί του γόνατο και έτσι ανακοίνωσε την απόσυρση του.

Έτσι ο Ρότζερ Φέντερερ θα παίξει την Κυριακή (00.30) στον 153ο τελικό της καριέρας του και θα διεκδικήσει από τον νικητή του 1ου ημιτελικού ανάμεσα στον Τιμ και τον Ράονιτς τον 101ο τίτλο της καριέρας του.

.@RafaelNadal has withdrawn from the tournament due to a right knee injury. We wish Rafa a speedy recovery.

Roger Federer advances to the final by walkover.#BNPPO19 pic.twitter.com/XXahjOyOXn

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 16 Μαρτίου 2019