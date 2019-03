Ο Ναδάλ μπέρδεψε την ώρα του αγώνα κι έστησε τον αντίπαλό του! (vid)

Δεν θα μπορούσε να είναι κορυφαίος σε όλα ο Ισπανός τενίστας, που έδειξε πως έχει κι αυτός... μειονεκτήματα και συγκεκριμένα με την αντίληψη του χρόνου.

Αυτό αποδείχθηκε στο Indian Wells, καθώς μπέρδεψε την ώρα του αγώνα του με τον Τζάρεντ Ντόναλντσον και νομίζοντας πως παίζει στις 20:00 αντί για τις 18:00 που ήταν προγραμματισμένο το παιχνίδι, άργησε να φτάσει στο γήπεδο!

Μάλιστα κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ο Ναδάλ βγήκε καθυστερημένα από τα αποδυτήρια κι απολογήθηκε στον αντίπαλό του: «Συγγνώμη που άργησα, νόμιζα ότι ήταν στις 20:00», του είπε, για να εισπράξει... πληρωμένη απάντηση: «Δεν θα ξεκινήσουν το ματς χωρίς εσένα».

Παρά την εσπευσμένη άφιξή του στο γήπεδο πάντως, ο Ισπανός δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί και να νικήσει τον Ντόναλντσον με 6-1, 6-1, μέσα σε 1 ώρα και 12 λεπτά.

