Η γρήγορη άνοδος του Τσιτσιπά στο Top-10 του κόσμου! (vid)

Ο 20χρονος τενίστας έγινε ο πρώτος Έλληνας που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης της ΑΤP, όμως πέρα από το πόσο σημαντική είναι αυτή η επιτυχία, εντύπωση προκαλεί και η ταχύτητα με την οποία... σκαρφάλωσε στα rankings.

Ο Τσιτσιπάς μπήκε για πρώτη φορά στους 100 κορυφαίους μόλις τον Οκτώβριο του 2017, σε ηλικία 19 ετών, ενώ τον Απρίλιο του 2018 (δηλαδή έξι μήνες μετά) πέρασε στην πρώτη 50άδα, όταν προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό της ATP στην Βαρκελώνη!

Πλέον, μετά και την πρόκρισή του στον τελικό του ATP 500 του Ντουμπάι, ο νεαρός Έλληνας μπήκε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα!

