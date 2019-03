Ο Κόνορς καλοσώρισε τον Φέντερερ στο κλάμπ των 100+ (pic)

Στο κλαμπ των 100αρηδων του παγκόσμιου τένις καλοσώρισε τον Ρότζερ Φέντερερ ο Τζίμι Κόνορς.

Ο θρυλικός Αμερικανός τενίστας έχει 109 τίτλους στην καριέρα του που ξεκίνησε στο Tour το 1972 και ολοκληρώθηκε το 1996 και πλέον έχει... συμπαίκτη στο κλαμπ.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Φέντερερ ο οποίος έφτασε το Σάββατο (2.3) στο Ντουμπάι κερδίζοντας τον Τσιτσιπά στην κατάκτηση του 100ου τίτλου του.

Ο Φέντερερ από τη μία βέβαια έχει 20 Grand Slam και ο Κόνορς είχε σταματήσει στα 8 σε μια άλλη βέβαια εποχή για το τένις.

Ο Κόνορς έγραψε στα social media: «Καλωσόρισες στο κλαμπ των τριψήφιων κατακτήσεων τουρνουά. Αισθανόμουν λίγο μόνος - ωραίο να έχω παρέα!!!!» και ο Φέντερερ του απάντησε πως είναι χαρούμενος που μπήκε στο κλαμπ.

Στο ίδιο tweet "κυκλοφόρησε" και μια φωτογραφία με τον Φέντερερ να είναι ball boy δίπλα στον Αμερικανό!

Welcome to the “ Triple Digit” tournament victory club @rogerfederer — I’ve been a bit lonely- glad to have the company !!!

— Jimmy Connors (@JimmyConnors) 2 Μαρτίου 2019