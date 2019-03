Δυο τενίστες. Ένας μύθος και ένας νέος. Οι δυο τους έγραψαν ιστορία στο Ντουμπάι. Ο πρώτος, ο Φέντερερ, έφτασε στους 100 τίτλους στην καριέρα του και ο δεύτερος ο Τσιτσιπάς για πρώτη φορά στην καριέρα του είναι στο Top-10!

Ο Ελβετός συνεχίζει να είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο και συνεχίζει να κάνει σπουδαίες δηλώσεις. Όταν τον ρώτησαν για τον αντίπαλο κόντρα στον οποίο κέρδισε το τουρνουά, τον Τσιτσιπά, είπε με χιούμορ: «Δεν ξέρω αν είχε γεννηθεί όταν κέρδισα τον πρώτο μου τίτλο. Είναι σίγουρα προνόμιο γιατί κάποια στιγμή θα τους παρακολουθώ εγώ από την τηλεόραση.

Πάντα ήταν ξεχωριστό για μένα όταν αντιμετώπιζα τα ινδάλματά μου, τον Άγκασι, τον Σάμπρας. Τώρα είμαι στη θέση τους και δίνεται η ευκαιρία σε νέους παίκτες να με αντιμετωπίσουν, όπως δίνεται η ευκαιρία και σε μένα να παίζω ίσως απέναντι σε μελλοντικούς θρύλους. Είναι υπέροχο. Είμαι σίγουρος πως ο Στέφανος θα έχει μια εκπληκτική καριέρα, ήδη έχει. Το τένις είναι σε καλά χέρια, είτε είμαι εκεί είτε όχι».

Ο Έλληνας από την πλευρά του είπε: «Είναι τιμή μου να παίζω κόντρα στον Φέντερερ, το έχω πει χίλιες φορές. Ήταν το είδωλό μου από τότε που ήμουν 6, τον έβλεπα στην τηλεόραση και, σαν κι εσάς εδώ, όταν τον είδα από κοντά για πρώτη φορά στο Μόντε Κάρλο. είχα το μεγαλύτερο χαμόγελο στα χείλη. Δεν ξέρω πώς κατάφερε να κατακτήσει 100 τίτλους. Εγώ θα χαρώ αν φτάσω τις 100 νίκες!».

Για την ιστορία το πρώτο του τίτλο τον κατέκτησε τον Φεβρουάριο του 2001 όταν ο Στέφανος ήταν 2,5 ετών.

"I don't know if he (@StefTsitsipas) was born when I won my first title"#RF100 @rogerfederer pic.twitter.com/o9kapbPbv6

— Tennis TV (@TennisTV) 2 Μαρτίου 2019