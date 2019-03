Με ψυχή, μυαλό και με την δύναμη που του δίνουν τα νιάτα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς άντεξε στην πίεση του Μονφίς, δεν πτοήθηκε που έχανε με 1-0, και έφτασε στη νίκη και στον τελικό.

Ο Έλληνας έφτασε δυο σετ στο τάι μπρέικ και τα κέρδισε και τα δυο!

Πάλεψε, έκανε λάθη, έκανε ... τρομερά πράγματα και έφτασε έως το τέλος.

Δείτε εδώ τον τελευταίο του πόντο και την αποθέωση από την οικογένεια του αλλά και τους Έλληνες που πήγαν στο στάδιο για να τον υποστηρίξουν.

Πάντως με την λήξη του αγώνα ο Στέφανος πετάει την ρακέτα, κάτι που δεν αρέσει στον πατερά και προπονητή του, τον Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος και του το δείχνει με χαρακτηριστική κίνηση από την εξέδρα.

Epic (n): an exceptionally long and arduous task or activity.@StefTsitsipas prevails in over three hours to storm into both the Dubai final AND the Top 10#DDFTennis pic.twitter.com/JkwHu5zAuf

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019