Με την ολοκλήρωση του 2018 και έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο, έχοντας παίξει σε τελικό Masters αλλά και στους "16" του Γουίμπλεντον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έθεσε νέους στόχους για το 2019.

Στις δηλώσεις του είχε υπογραμμίσει πως θέλει να κατακτήσει Masters, να φτάσει στα ημιτελικά ενός Grand Slam, να είναι στο top-10 αλλά και να παίξει στο ATP Finals στο Λονδίνο.

Ο νεαρός Έλληνας μέσα σε 2 μήνες κατάφερε να πετύχει τα 2 από τα 4. Είναι στο top-10 και έφτασε στον ημιτελικό του Australian Open χάνοντας όμως από τον Ραφαέλ Ναδάλ.

TOP 10, @StefTsitsipas

The first Greek man ever to break into the world's best ten pic.twitter.com/7o6hYZx7GP

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019