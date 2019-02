Νίκησε τον Ναδάλ ο Κύργιος σώζοντας 3 match points! (vid)

Δίνοντας πραγματική μάχη με τον Νο.2 της Παγκόσμιας Κατάταξης, ο Κύργιος κατάφερε να κρατηθεί στο παιχνίδι, το οποίο έφτασε σε διάρκεια τις τρεις ώρες, μέχρι στο φινάλε να υποκύψει ο Ράφα Ναδάλ!

Με το μεξικανικό κοινό στο Ακαπούλκο να στηρίζει μαζικά τον Ισπανό, ο Ελληνοαυστραλός κόντραρε τρία match-points και επικράτησε στα σετ 3-6 7-6(2) και 7-6(6), πανηγυρίζοντας έξαλλα την επιτυχία του!

Μάλιστα, στο τέλος έκανε... και το κομμάτι του, αφού έδειχνε στον κόσμο ότι δεν τους άκουγε, έπειτα από την αντιμετώπιση που είχε από το κοινό...

One word: INCREDIBLE!

@NickKyrgios saves three match points to defeat Rafael Nadal 3-6 7-6(2) 7-6(6) to reach @AbiertoTelcel quarter-finals. pic.twitter.com/rutHnzLjQ5

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2019