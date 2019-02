Τσιτσιπάς: Άφησε το κινητό του γιατί... μπλόκαρε το μυαλό του (vid)

Αφού κατέκτησε τη Μασσαλία, ο Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για μια ακόμα τεράστια επιτυχία στο Ντουμπάι.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ωστόσο, έχει δεχτεί άπειρα μηνύματα - γεγονός που τον έχει κάνει να μπλοκάρει και γι' αυτό επέλεξε να αφήσει το κινητό του ώστε να αποφορτιστεί.

«Απλά κουράστηκα από όλα τα μηνύματα, όλο αυτόν τον κόσμο να μιλάει για εμένα, όλες τις ειδοποιήσεις που λάμβανα», είπε μετά τη νίκη του επί του Ματ Έμπντεν στο Ντουμπάι και εξήγησε: «Ένιωσα το μυαλό μου να μπλοκάρει. Ένιωσα ότι δεν μπορούσα να επεξεργαστώ όλες τις πληροφορίες που λάμβανα. Είπα "αρκετά", ας το κάνω με τον παλιό τρόπο. Να το κάνω όπως οι παίκτες πριν 30 χρόνια, χωρίς κινητά. Νομίζω ότι ήταν μια χαρά. Αντί για όλα αυτά, άρχισα να κάνω όμορφες συζητήσεις με τους φίλους που έτυχε να βρεθούν εδώ, πήγα για φαγητό μαζί τους. Μιλήσαμε για διάφορα ενδιαφέροντα θέματα, αντί να είμαι στο κινητό μου. Νομίζω ότι ήμουν πιο κοινωνικός εκείνη την εβδομάδα από ποτέ».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί μία θέση στην οκτάδα του του Dubai Tennis Championships κόντρα στον Λευκορώσο Εγκόρ Γκερασίμοφ, με το ματς να είναι προγραμματισμένο για τις 16.00 ( Cosmote Sport 7).

Stefanos Tsitsipas made a winning start @DDFTennis. He told us why he decided to take a break from his phone and social media:

"I was just sick and tired of all those messages. All the notifications. I felt my brain blocked. Like I couldn't process all of that information." pic.twitter.com/fuQquR9qw5

