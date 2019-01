Προκρίθηκε και περιμένει Φέντερερ ο Τσιτσιπάς! (vid)

Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος απέκλεισε τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 6-3, 3-6, 7-6(7), 6-4 και πλέον περιμένει ο Ρότζερ Φέντερερ να κερδίσει τον Τέιλορ Φριτζ ώστε να βρεθεί απέναντί του την Κυριακή στους «16» του Australian Open!

Ο Έλληνας τενίστας, πήρε με άνεση το πρώτο σετ, αλλά έχασε εύκολα το δεύτερο. Στο τρίτο είχαμε το απόλυτο ντέρμπι, με τον Τσιτσιπά τελικά να το παίρνει και μάλιστα με έναν εντυπωσιακό πόντο στο φινάλε!

An epic way to close out the breaker.

Bravo, @StefTsitsipas #AusOpen | @Channel9 pic.twitter.com/pXCKwyqJhi

— #AusOpen (@AustralianOpen) 18 Ιανουαρίου 2019