Η Ελβετία κατέκτησε το Hopman Cup (vid)

Η Ελβετία κατέκτησε για 2η συνεχόμενη χρονιά το Σάββατο (5/1) το Hopman Cup που διεξήχθη στο Περθ της Αυστραλίας.

Ο Ρότζερ Φέντερερ και η Μπελίντα Μπέντσιτς κέρδισαν με 2-1 στον τελικό του τουρνουά για 2η χρονιά τους Γερμανούς Ζβέρεφ-Κέρμπερ και διατηρήθηκαν στην κορυφή.

Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας κέρδισε με 6-4, 6-2 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο μονό και έκανε το 1-0 αλλά η Ανζελίκ Κέρμπερ νίκησε 6-4, 7-6(6) τη Μπέντσιτς και ισοφάρισε 1-1 για τη Γερμανία.

Ο τίτλος κρίθηκε στο μικτό διπλό εκεί όπου οι Ελβετοί κερδίζοντας με 4-0, 1-4, 4-3(4) έφτασαν για 4η φορά στην ιστορία τους στην κορυφή(1992, 2001, 2018, 2019).

Στο τουρνουά συμμετείχε μετά από χρόνια και η Ελλάδα με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη να μένουν στη 2η θέση του ομίλου πίσω από την Ελβετία. Μάλιστα οι Έλληνες κέρδισαν τους Ελβετούς στο διπλό ενώ και στο μονό η Σάκκαρη επικράτησε της Μπέντσιτς ενώ ο Τσιτσιπάς πάλεψε κόντρα στον Φέντερερ.

BACK-TO-BACK CHAMPIONS />

Congratulations @rogerfederer and @BelindaBencic on defending your #HopmanCup title! pic.twitter.com/O5YyP1OW2F

— Hopman Cup (@hopmancup) 5 Ιανουαρίου 2019