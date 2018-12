Τσιτσιπάς και Σάκκαρη νίκησαν το αμερικανικό δίδυμο! (pic-vid)

Iντιάνα Πέισερς – Ατλάντα Χοκς με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Μεγάλη νίκη για την Ελλάδα κόντρα στις ΗΠΑ για το Hopman Cup. Μπορεί νωρίτερα, τα συναισθήματα να ήταν ανάμεικτα, αφού ναι μεν ο Τσιτσιπάς είχε επιβληθεί του Τιαφό, αλλά η Σάκκαρη είχε υποστεί ήττα από την Σερένα, ωστόσο, όταν ένωσαν τις δυνάμεις τους, έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη.

Με τη νίκη τους που ήρθε με τα σετ να ολοκληρώνονται στο 4-1, 1-4 και 4-2, οι συμπατριώτες μας διατήρησαν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στον τελικό του Hopman Cup, αφού ακολουθεί ματς με την Ελβετία και μεγάλη κόντρα του Τσιτσιπά απέναντι στον Φέντερερ! Τα μεγάλα παιχνίδια με την Ελβετία θα διεξαχθούν το ξημέρωμα της 3ης Ιανουαρίου.

Big win for Team Greece!@mariasakkari threads the needle and together with @StefTsitsipas defeats Team USA 4-1 1-4 4-2.@Channel9 @9Gem | Mastercard #HopmanCup pic.twitter.com/7Jhxj5pEDu

— Hopman Cup (@hopmancup) December 31, 2018