Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «μελετάει» τον Τζάκι Τσαν (pic)

Την αυτοβιογραφία του Τζάκι Τσαν η οποία κυκλοφορεί παγκοσμίως με τον τίτλο «Ποτέ μην μεγαλώσεις» μελετάει αυτές τις ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που δεν έχει αγώνες αυτή την περίοδο αλλά είναι σε φάση προετοιμασίας για τη νέα σεζόν όπως "αποκάλυψε" με ανάρτηση σου στα social media διαβάζει το νέο βιβλίο του Κινέζου σταρ του κινηματογράφου και την συνοδεύει με το σχόλιο: «Ποτέ δεν θα ήθελα να είμαι ο επόμενος Μπρους Λι. Θα ήθελα να είμαι ο πρώτος Τζάκι Τσαν».

Η βιογραφία του έχει πολλά "καυτά" σημεία και όπως αποκαλύπτει ο ίδιος είχε μεγάλο πρόβλημα με το αλκοόλ, είχε βίαιες συμπεριφορές αλλά και επισκέψεις σε "σπίτια" με πόρνες πολυτελείας. Μάλιστα σημειώνει πως θεωρεί ότι ήταν... μεγάλο καθίκι.

I never wanted to be the next Bruce Lee. I just wanted to be the first Jackie Chan. pic.twitter.com/0QKqzqWEHr

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 9, 2018