«Υπόκλιση» του Τζόκοβιτς στον Μόντριτς (pic)

Ο Νο1 στον κόσμο στο τένις "υποκλίθηκε" στο Νο1 παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχάρη στο tweeter τον Λούκα Μόντριτς για την ... κατάκτηση της "Χρυσής Μπάλας" και είναι περήφανος που η περιοχή τους έχει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς που πριν από λίγες εβδομάδες είχε συγχαρεί και την εθνική ομάδα της Κροατίας για την κατάκτηση του Davis Cup «αποθέωσε» άλλο έναν Κροάτη δείχνοντας πως το... μίσος ανήκει στο παρελθόν και πως ο αθλητισμός ενώνει.

Είναι πάντως σπουδαίο να κλείνει το 2018 και στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης να είναι δυο παιδιά του... πολέμου, ο Τζόκοβιτς και ο Μόντριτς. Ο Σέρβος έγραψε στον Κροάτη:

Το tweet του Τζόκοβιτς για τον Κροάτη άσο της Ρεάλ Μαδρίτης: «Συγχαρητήρια για τη νίκη σου. Σου άξιζε. Περήφανη στιγμή για την περιοχή μας να έχει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο»

Congratulations @lukamodric10 for winning #BallonDOr. Very well deserved. Proud moment for our region to have the best football player in the world https://t.co/ErCnqrNOQ6

