Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του τουρνουά της Σαγκάης στη Κίνα, κερδίζοντας τον Γκαέλ Μονφίς με 2-1 σετ.

Ωστόσο αυτό που θα θυμούνται όλοι είναι η νέα εκπληκτική βουτιά που έκανε - κάτι που συνηθίζει - για να κερδίσει έναν πόντο!

Απολαύστε τον...

Like a rubber band, @StefTsitsipas just keeps bouncing back from these crazy dives!#RolexSHMasters pic.twitter.com/L6H5HSeTgR

— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2018