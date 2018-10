Mε νίκη ξεκίνησε ο Τσιτσιπάς στην Σανγκάη επί του Μονφίς (vids)

Aξεπέραστο Live Στοίχημα και πολλά ειδικά στοιχήματα για όλους τους αγώνες! (21+)

Ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, νο 15 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετώπισε στον Α' γύρο τον 32χρονο Γάλλο, Γκαέλ Μονφίς, νο 37 στον κόσμο, πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6(4), έχασε το δεύτερο 6-4 και στο τρίτο, όπου είχε συναρπαστική τροπή, νίκησε πάλι 6-4 και προκρίθηκε.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον 22χρονο Ρώσο Κάρεν Χασάνοφ, νο 27 στον κόσμο, ο οποίος νίκησε με ανατροπή 6-7(6), 6-3, 6-4, τον 28χρονο Αμερικανό Στιβ Τζόνσον, νο 32.

Like a rubber band, @StefTsitsipas just keeps bouncing back from these crazy dives!#RolexSHMasters pic.twitter.com/L6H5HSeTgR

— Tennis TV (@TennisTV) 8 Οκτωβρίου 2018