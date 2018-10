Ο Νισικόρι απέκλεισε τον Τσιτσιπά (vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Μπροστά στο κοινό του ο 28χρονος Ιάπωνας, νο 12 στον κόσμο και νο 3 στο ταμπλό, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και νίκησε άνετα τον Έλληνα τενίστα, νο 15 στην παγκόσμια κατάταξη, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης με 6-3, 6-3.

Στα ημιτελικά ο Νισικόρι θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Νοτιοαφρικανού Κέβιν Άντερσον (νο 9) και του Γάλλου Ρισάρ Γκασκέ (νο 25). Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών θα αναμετρηθούν ο Καναδός Ντένις Σαποβάλοφ (νο 31) και ο Ρώσος Ντανιίλ Μεντβέντεφ (νο 32).

