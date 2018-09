Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρεσβευτής της Ενωσης «Μαζί για το Παιδί»

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωστοποίησε ότι θα είναι ο νέος πρεσβευτής της ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Το νούμερο 15 της παγκόσμιας κατάταξης αποφάσισε να βοηθήσει τους σκοπούς της Ενωσης, η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και τα μέλη της προσφέρουν υπηρεσίες σε περισσότερα από 30.000 παιδιά ετησίως, εκ των οποίων στα 10.000 σε συστηματική βάση.

I am very happy to announce that I will be the new ambassador of @mazigiatopaidi.

An association that helps unprivileged, poor, disabled and orphan children get back on their feet. A charity that helps children live a better life. pic.twitter.com/vQQwi3h3Rp

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 13 Σεπτεμβρίου 2018