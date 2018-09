Ο 31χρονος Σέρβος (Νο.6) πήρε τη νίκη με 6-3, 7-6 (4), 6-3 κόντρα στον Ντελ Πότρο στον τελικό του US Open.

Ετσι έφτασε τους 14 major τίτλους και ισοφάρισε τον Πιτ Σάμπρας. Πλέον, μπροστά του είναι μόνο ο Φέεντερερ που έχει 20 κι ο Ναδάλ που είναι στους 17!

