Με τη λήξη του US Open, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήδηξε στην εξέδρα εκεί όπου ήταν οι δικοί του άνθρωποι.

Ο «Νόλε» ξέσπασε μαζί τους, γιορτάζοντας με τους ανθρώπους του την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου και 14ου συνολικά Grand Slam στην καριέρα του.

YAAAAAAAAAY NO 14 . BRAVO @DjokerNole YOU ARE THE GOAT!!! . #NOLEFAM LOVE YOU & ARE ALWAYS WITH YOU!!! CONGRATS #TEAMDJOKOVIC pic.twitter.com/je9JgFdMZn

— Kristina (@KrisSekMNT) September 9, 2018