Σερένα Γουίλιαμς σε διαιτητή: «Είσαι κλέφτης, ζήτα συγγνώμη» (vids)

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ του αγώνα με την Οσάκα, η Γουίλιαμς δέχτηκε προειδοποίηση επειδή θεωρήθηκε ότι ο προπονητής της τις έκανε αντικανονικά νοήματα, παραβιάζοντας τον κώδικα.

Η 37χρονη νευρίασε απ' αυτήν την απόφαση και έσπασε την ρακέτα της, εξηγώντας ότι ο προπονητής της απλά την εμψύχωσε, απαιτώντας παράλληλα την απολογία από τον διαιτητή Κάρλος Ράμος

«Μου χρωστάς μία συγγνώμη. Ποτέ δεν έχω κοροϊδέψει στη ζωή μου! Εχω μία κόρη και αντιστέκομαι για τα δικαιώματά της. Δεν κοροϊδεύω για να κερδίσω. Θα προτιμούσα να χάσω», είπε η Γουίλιαμς στον Ράμος και συνέχισε να τον... ψέλνει λέγοντάς του:

«Ξέρεις πόσοι άντρες κάνουν διάφορα; Ξέρεις πόσοι λένε πολλά; Είναι όμως άντρες και δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα».

Serena Williams: "There's a lot of men out here that have said a lot of things and because they're a man, that doesn't happen to them." (via ESPN) pic.twitter.com/9MqhnAja20

Serena Williams goes off on chair umpire..

I don’t cheat...

You own me an apology...

I have never cheated in my life..

I have a daughter and I stand for what’s right for her... pic.twitter.com/xLvbMlPOjv

— Zach Klein (@ZachKleinWSB) September 8, 2018