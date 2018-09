Για 11η φορά συνεπής με τα ημιτελικά του US OPEN ο Τζόκοβιτς (vid)

Καθεστώς έχει καταφέρει να γίνει στο US OPEN ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας κατάφερε επικρατώντας με 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) του Αυστραλού Τζον Μίλμαν (είχε αποκλείσει τον Φέντερερ) να φτάσει στα ημιτελικά του Αμερικανικού τουρνουά όχι για μία και δύο, αλλά για 11η συνεχόμενη χρονιά.

Ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε 3 ώρες για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση και πλέον ετοιμάζεται να αγωνιστεί κόντρα στον Ιάπωνα Κέι Νισικόρι, ενώ το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών αποτελούν οι Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο και Ραφαέλ Ναδάλ.

The Djoker Prevails!@DjokerNole gets past Millman 6-3, 6-4, 6-4 to set up a semifinal encounter against Kei Nishikori...#USOpen pic.twitter.com/NE59ZndaE6

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2018