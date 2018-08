Τζόκοβιτς στον Φέντερερ: «Σ' ευχαριστώ που μ' άφησες να κερδίσω μια φορά εδώ στο Σινσινάτι»

O Nόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε το Masters του Σινσινάτι γράφοντας ιστορία και μετά τον αγώνα είχε όρεξη για αστεία προς το μεγάλο αντίπαλο του, τον Ρότζερ Φέντερερ, για τον οποίο είπε:

«Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή, για πρώτη φορά στέκομαι εδώ με το τρόπαιο του νικητή στο Σινσινάτι. Είχα χάσει 5 τελικούς εδώ, τους περισσότερους απ' αυτόν τον σπουδαίο άνδρα, τον Ρότζερ. Ρότζερ σ' ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και σ' ευχαριστώ που μ' άφησες να κερδίσω μια φορά εδώ στο Σινσινάτι» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σέρβος τενίστας.

"Roger thank you for your kind words and thank you for letting me win once here in Cincinnati."

