Απόλυτο αφεντικό των Masters ο Τζόκοβιτς! (vids)

Με χρυσά γράμματα έγραψε το όνομά του στην ιστορία του παγκόσμιου τένις ο Νόβακ Τζόκοβιτς το βράδυ της Κυριακής!

Ο τεράστιος αυτός τενίστα, κατάφερε να βρει και πάλι τον καλό του εαυτό και να φτάσει στην κατάκτηση του Western & Southern Open επικρατώντας του Φέντερερ με 2-0 και κάπως έτσι έγινε ο πρώτος τενίστας στην ιστορία του αθλήματος που κατακτά και τα εννέα Masters!

The only player in HISTORY to complete the Career Golden Masters Congratulations, @DjokerNole! pic.twitter.com/PYrnkOeiW8 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 20 Αυγούστου 2018

Ο Τζόκοβιτς, κατάφερε να κερδίσει στο Σινσινάτι, μετρούσε πέντε αποτυχημένες παρουσίες στον τελικό, με 6-4, 6-4 τον Φέντερερ σε μόλις 84 λεπτά και να γράψει ιστορία!

Pure GOLD The moment @DjokerNole became the first ever winner of the Career Golden Masters. #CincyTennis pic.twitter.com/27n8EAOCxj — Tennis TV (@TennisTV) 19 Αυγούστου 2018