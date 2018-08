Μια νίκη και γράφει ιστορία ο Τζόκοβιτς (vid)

Ραντεβού με την ιστορία έχει την Κυριακή ο Νόβακ Τζόκοβιτς! Το Νο.10 της παγκόσμια κατάταξης, επικράτησε του Μάριν Τσίλιτς (Νο.7) με 6-4, 3-6, 6-3 και το βράδυ της Κυριακής (23:00) στοχεύει στην κατάκτηση του Western & Southern Open.

Εφόσον τα καταφέρει, θα γράψει ιστορία καθώς θα γίνει ο πρώτος τενίστας που θα έχει κατακτήσει και τα εννέα Masters της ΑΤΡ.

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή από τον αγώνα ανάμεσα σε Φέντερερ και Γκοφέν που ήταν ο Ελβετός τενίστας.

