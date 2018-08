Τσιτσιπάς: «Η εβδομάδα της ζωής μου» (vid)

Ο Ναδάλ αναγνώρισε το ταλέντο του Στέφανου Τσιτσιπά δηλώνοντας πως ο Έλληνας έχει ένα λαμπρό μέλλον. Λίγο πιο πριν, ο Έλληνας τενίστας ευχαρίστησε τον κόσμο που τον στήριξε λέγοντας πως έζησε την εβδομάδα της ζωής του.

«Σας ευχαριστώ παιδιά, σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Είναι φοβερό... ήταν η εβδομάδα της ζωής μου, η υποστήριξη που είχα όλη αυτή την εβδομάδα... ποτέ δεν είχα τόσο ζεστό καλωσόρισμα, οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

"I’ve had the week of my life.

I've never recieved such a warm welcome, so thank you for that."

Lots of love for the crowd of Toronto from @StefTsitsipas.#RogersCup pic.twitter.com/OhUofNkPxR

— Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2018