Ναδάλ για Τσιτσιπά: «Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι όλα» (vids)

Ο Ναδάλ πέρασε στον τελικό του Τορόντο που είναι τουρνουά Masters ATP 1000 και αναφέρθηκε στον τελικό: «Θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ελπίζω να είμαι έτοιμος. Είναι ένας ακόμα τελικός Masters, αλλά ακόμα έχω αρκετή δουλειά να κάνω. Αν τα καταφέρω, θα είναι καλά νέα».

Οσο για τον Τσιτσιπά, είπε «Είναι ένας περίπλοκος παίκτης. Έχει τα πάντα. Είναι νέος, έχει πάθος για το παιχνίδι. Έχει φοβερό forehand, φοβερό backhand, καλό σερβίς. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι όλα. Πρέπει να παίξεις πολύ καλά σε αυτά τα ματς και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω».

Nadal into press quick after his match. “I’m happy about everything. Of course, I can play a little bit better. I believe I can do it.”

On Tsitsipas: “He’s a complete player. He has passion for the game. He’s not just one thing, he’s got everything.” #RogersCup pic.twitter.com/X3SZGZJyp8

