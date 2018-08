Μετά το «pray for Greece», o Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε στην κάμερα νέο μήνυμα δείχνοντας ότι μέσα από τη σκληρή δουλειά πετυχαίνεις τους στόχους σου.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «It never gets easier, you just get better», που σημαίνει «Ποτέ δεν γίνεται πιο εύκολο, εσύ απλά γίνεσαι καλύτερος».

Το μήνυμά του: