«Τορόντο ή Αμερική;», αναρωτιούνται στο twitter μετά την αποθέωση που γνώρισε o Στέφανος Τσιτσιπάς από τους Έλληνες που βρέθηκαν στο πλευρό του στη σπουδαιότερη νίκη της καριέρας του.

Δείτε το video με τις επευφημίες προς το πρόσωπο του 20χρονου:

What an atmosphere. What a moment.

Toronto or Athens?

Congratulations, @StefTsitsipas pic.twitter.com/DOyBI7UL1O

— Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2018