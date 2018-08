Aπίστευτη ατάκα Ζβέρεβ: «Δεν έπαιξε καλά ο Τσιτσιπάς!» (vid)

Eκτός τόπου και χρόνου ο Ζβέρεβ είπε ότι ο αντίπαλος του δεν έπαιξε καλά: «Δε νομίζω ότι έπαιξε τόσο καλά. Το ματς ήταν άθλιο σε όλα τα επίπεδα. Σέρβιρε 125άρια στο backhand μου και τα έχανα. Αυτό δεν συμβαίνει. Είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Πάντα το λέω όταν ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Είμαι πιθανότατα ένας από τους πιο ειλικρινής παίκτες στο tour. Σήμερα ήταν ένα άθλιο ματς και δεν έπαιξε καλά» είπε ο Γερμανός Νο3 στον κόσμο.

Για την ανατροπή είπε: «Άρχισε να βάζει κάποιες μπάλες στο court. Προηγουμένως έπαιζε πολύ άσχημα. Κι εγώ έπαιξα άσχημα σε όλο το παιχνίδι. Έχασα την αυτοσυγκέντρωσή μου, έχασα τον ρυθμό μου. Ακόμα και να κέρδιζα, δεν ήταν καλό ματς»



