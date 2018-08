Ξεκίνησε με νίκη ο Τσιτσιπάς (vids)

Συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε στον 1ο γύρο του Βόσνιου Νταμίρ Τζουμχούρ (Νο 24 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-3, 7-6(3) και στη συνέχεια θα αναμετρηθεί, για πέμπτη φορά φέτος, με τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ, ο οποίος είναι Νο 7 στο ταμπλό (και Νο 8 στον κόσμο) και πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο.

Finished with flair @StefTsitsipas looking the goods against Dzumhur. Takes the first set 6-3.#RogersCup pic.twitter.com/CrIEHHUNaO

— Tennis TV (@TennisTV) 7 Αυγούστου 2018