Τα λόγια παρηγοριάς του προπονητή στη βουρκωμένη Σάκκαρη (vid)

O προπονητής της, Τομ Χιλ, μετά το πρώτο χαμένο σετ προσπάθησε να της ανεβάσει το ηθικό και να την κάνει να πιστέψει πως μπορεί να γυρίσει το ματς, όπως στον ημιτελικό με τη Ντανιέλ Κόλινς. «Μείνε κοντά της στο σκορ και σου εγγυώμαι ότι θα ξαναμπείς στο παιχνίδι και θα αρχίσει να νιώθει πίεση. Πήγαινε πόντο-πόντο, μείνε συγκεντρωμένη και θα τα καταφέρεις. Μη βιάζεσαι μεταξύ των πόντων όταν έχει σερί κερδισμένων φάσεων. Αν κερδίζεις εσύ, συνέχισε γρήγορα», της είπε.

«Τα βασικά μου όπλα δεν λειτουργούν», απάντησε σχεδόν βουρκωμένη η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. «Δεν λειτουργούν τώρα, αλλά θα το κάνουν. Είσαι σε καλύτερη θέση από ό,τι στον ημιτελικό. Χθες ήσουν δύο γκέιμ μακριά από την ήττα, αλλά επέστρεψες. Μπορείς να το κάνεις και σήμερα. Έχεις χάσει απλώς ένα σετ. Δεν σημαίνει τίποτα, τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Ανέβασε την ενέργειά σου και ο κόσμος θα σε βοηθήσει. Έχει έρθει πολύς κόσμος εδώ για σένα», επισήμανε ο Τομ Χιλ και τη ρώτησε αν νιώθει καλά.

«Όχι, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Είτε θα το κάνω, είτε όχι και θα χάσω. Και δεν θέλω να χάσω», απάντησε η Μαρία Σάκκαρη.

Πάντως με την πορεία της η Σάκκαρη κέρδισε 18 θέσεις και από το νούμερο 49 είναι πλέον στο 31, θέση που είναι η κορυφαία στη μέχρι τώρα καριέρα της.

“My weapons are not working.”

“They’re not working *now*. They will.”

Good back and forth between Maria Sakkari and Tom Hill. #MubadalaSVC pic.twitter.com/T9udAY5Yze

— WTA Insider (@WTA_insider) 5 Αυγούστου 2018