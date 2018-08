H πιο βαριά ήττα στην καριέρα της Σερένα Γουϊλιαμς (vids)

Η 36χρονη Γουίλιαμς, κάτοχος 23 τίτλων γκραντ σλαμ, πήρε το πρώτο γκέιμ αλλά έχασε τα 12 που ακολούθησαν μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση υπέρ της Κόντα με 2-0 σετ (6-1, 6-0).

Η Γουϊλιαμς , η οποία επέστρεψε στα κορτ έπειτα από τη γέννηση του παιδιού της δείχνει ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, παρά την καλή πορεία που έκανε στο Γουϊμπλεντον!

Was this the crowning moment of @JohannaKonta's @MubadalaSVC win over Serena Williams? pic.twitter.com/EiBKLcB37t

— WTA (@WTA) 1 Αυγούστου 2018