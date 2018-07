Στον τελικό του Wimbledon ύστερα από μάχη 6.5 ωρών ο Αντερσον! (vid)

Υστερα από 100 άσους, περίπου 250 winners και 586 πόντους, ο Κέβιν Αντερσον επιβλήθηκε με 3-2 σετ του Τζον Ισνερ με 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4, 26-24 και έκλεισε θέση στον τελικό, όπου θα βρει έναν εκ των Ραφαέλ Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Νοτιαφρικανός, που βρέθηκε να χάνει 2-1 σετ από τον Αμερικανό, είχε μόλις 24 αβίαστα λάθη σε όλο το ματς, όπως και 49 άσους και 118 winners. Είναι ο 2ος τελικός σε Grand Slam για τον Αντερσον, που πέρυσι έπαιξε σε εκείνον του Australian Open.

"Anderson vs Isner, a Wimbledon classic - you better believe it"

A Centre Court epic ends with @KAndersonATP going through to the #Wimbledon final, beating John Isner 7-6(6), 6-7(5), 6-7(9), 6-4, 26-24 pic.twitter.com/Fv4ww2cEzK

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2018