Eνας Τζόκοβιτς από τα παλιά! (vid & pics)

Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Κέι Νισικόρι με 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 σε 2 ώρες και 34 λεπτά και εξασφάλισε την είσοδό του στα ημιτελικά της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, από το 2015 δηλαδή που είχε κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ θα είναι η πρώτη πρόκριση στα ημιτελικά Grand Slam από το US Open του 2016.

Για τον Σέρβο τενίστα, θα είναι ο 32ος major ημιτελικός ξεπερνώντας τον Τζίμι Κόνορς και θα είναι μόνος δεύτερος πίσω από τον Φέντερερ με 43 ενώ έφτασε και τις 249 νίκες σε Grand Slam διοργανώσεις, όπου επίσης έχει το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ, πίσω από τις 336 νίκες του Φέντερερ.

A first #Wimbledon semi-final since 2015 for @DjokerNole

Our three-time champion remains in pursuit of another title, beating Kei Nishikori 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 to reach the last four pic.twitter.com/f2WXaax4H3

— Wimbledon (@Wimbledon) 11 Ιουλίου 2018