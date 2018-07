Nέος απίστευτος πόντος από τον Τσιτσιπά! (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανάγκασε και πάλι όλους τους θεατές να τον χειροκροτήσουν για τον πόντο που έβγαλε στο ματς με τον Ισνερ. Χαρακτηριστική είναι το τιτίβισμα της διοργάνωσης, ότι «προβλέπουν ένα λαμπρό μέλλον» για τον αθλητή μας.

Δείτε τον απίστευτο πόντο του

"He's done it again!"

Although @StefTsitsipas will go no further at #Wimbledon this year, we're predicting a very bright future pic.twitter.com/6ARtaVMLxe

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 Ιουλίου 2018