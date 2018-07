Σπουδαίος ο Τσιτσιπάς παρά τον αποκλεισμό από το Γουίμπλεντον! (vids & pics)

Kρίμα και άδικο για τον 19χρονο πρωταθλητή μας, που τα έδωσε όλα κόντρα στο Νο10 της Παγκόσμιας Κατάταξης και τελικά αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες με 3-0 σετ, 6-4, 7-6(8), 7-6(4).

Μπορεί τους δύο τενίστες να χώριζαν 23 ολόκληρες θέσεις στο ATP Ranking αλλά οι διαφορές μεταξύ τους ήταν πραγματικά δυσδιάκριτες και μόνο η εμπειρία του 33χρονου Αμερικανού έγειρε τελικά την πλάστιγγα, αφήνοντας τον Στέφανο εκτός συνέχειας του Γουϊμπλεντον.

Στο πρώτο σετ, ο Ελληνας τενίστας πλήρωσε τα δύο διπλά λάθη που έκανε με αποτέλεσμα ο Ισνερ να σπάσει το σερβίς του Τσιτσιπά και να πάρει τη νίκη με 6-4. Το επόμενο σετ ήταν συγκλονιστικό και κρίθηκε στο τάι μπρέικ με 10-8 και τον Ισνερ να χρησιμοποιεί όλη την εμπειρία του για να φτάσει στο 2-0.

Στο τρίτο σετ κι ενώ περίμεναν όλοι από τον Τσιτσιπά να τα παρατήσει, αυτός πάλεψε μέχρι τέλους και με όπλα την ικανότητα του, το πείσμα του και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο, κοίταξε τον αντίπαλο του στα μάτια και έχασε και πάλι στο τάι μπρέικ με 7-4.

Ο απολογισμός πάντως είναι εξαιρετικός για τον Στέφανο, που έγινε ο πρώτος Ελληνας τενίστας που συμμετείχε στον 4ο γύρο μιας Grand Slam διοργάνωσης στην Open Era Και σίγουρα θα ανέβει πιο ψηλά από το Νο33 που κατέχει τώρα. Πλέον όλοι μπορούμε να λέμε για τον Στέφανο, ότι είναι έτοιμος για σπουδαία πράγματα!

Big John's Breakthrough!

Top Isner, 33, remains unbroken, d. #NextGenATP Tsitsipas 6-4, 7-6(8), 7-6(4) to reach his first #Wimbledon QF, second Grand Slam QF.

How far can Big John go at SW19?#ATP pic.twitter.com/mYDZ6IiUcS

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 9 Ιουλίου 2018