Nέα έκπληξη στο Γουϊμπλεντον, αποκλείστηκε και η Πλίσκοβα! (vids)

Η Τσέχα, Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, γνώρισε την ήττα στα δυο σετ από την φορμαρισμένη Μπέρτενς και είπε αντίο στο Βρετανικό Grand Slam, μετά από 1 ώρα και 41 λεπτά αγώνα.

H Μπέρτενς που είναι Νο17 του ταμπλό σεπιβλήθηκε με 6-3, 7-6(1) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του θεσμού, ολοκληρώνοντας τις εκπλήξεις στο Γουϊμπλεντον που με την ολοκλήρωση του τέταρτου γύρου, έμεινε χωρίς τενίστρια από το Τοπ 10!

A #Wimbledon quarter-finalist for the first time…

The ⭐️ of No.2 Court - @kikibertens pic.twitter.com/Vp6EHmF7hB

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 Ιουλίου 2018