Γράφει ιστορία ο Τσιτσιπάς στο Γουίμπλεντον! (pics & vid)

Τον έχουν εντάξει στην next generatin του παγκόσμιου τένις και ο Στέφανος Τσιτσιπάς τους δικαιώνει πανηγυρικά. Πραγματικά σαρωτικός, νίκησε πανεύκολα τον Ιταλό Τόμας Φαμπιάνο και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του, στον τέταρτο γύρο του Γουϊμπλεντον, αλλά και στον τέταρτο γύρο ενός τουρνουά Grand Slam.

O αγώνας δεν σηκώνει κριτική καθώς η διαφορά κλάσης ήταν εμφανή, με τον 19χρονο τρομερό πρωταθλητή μας να παίρνει πανεύκολα τα δύο πρώτα σετ με 6-2 και 6-1. Στο τρίτο ο Ιταλός που είναι Νο133 στον κόσμο προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση αλλά ήταν πια αργά καθώς ο Τσιτσιπάς ήταν ασταμάτητος και το πήρε με 6-4 σε μόλις 1 και 31 ώρα παιχνιδιού! .

Eπόμενος αντίπαλος του θα είναι είτε ο Αμερικανός Τζον Ισνερ Νο10 στον κόσμο είτε ο Moλδαβός Ράντου Αλμποτ Νο98 στον κόσμο.

Το σίγουρο είναι ότι η πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Γουϊμπλεντον θα δώσει νέους βαθμούς στον Τσιτσιπά, που θα ανέβει περισσότερο από το Νο35 που είναι τώρα στον κόσμο.

Easy as 1-2-3...@StefTsitsipas becomes the first Greek player to reach the round of 16 at a Grand Slam since 2004 with a convincing 6-2, 6-1, 6-4 win over Thomas Fabbiano Wimbledon pic.twitter.com/L7rnwOqo3u

— Wimbledon (@Wimbledon) 6 Ιουλίου 2018