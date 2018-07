Ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το Wimbledon ο Μάρεϊ

Τέλος εποχής για τον Βρετανό τενίστα από το τουρνουά Wimbledon. Ο Μάρεϊ, ανακοίνωσε μέσω facebook την απόσυρσή του από το τουρνουά το οποίο κατέκτησε δύο φορές. Ωστόσο, λόγω τραυματισμού, αποφάσισε να αποσυρθεί και την θέση του θα πάρει ο Τζέισον Γιουνγκ από την κινεζική Ταϊπέι.

Η ανακοίνωσή του στο facebook:

«Καλησπέρα σε όλους

Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι αποσύρομαι από το φετινό Wimbledon.

Έχω κάνει σημαντική πρόοδο στην προπόνηση και τους αγώνες μου τις τελευταίες δέκα μέρες ωστόσο μετά από μακρά συζήτηση με την ομάδα μου, αποφασίσαμε ότι είναι πολύ πρόωρο για την αποθεραπεία μου το να αγωνιστώ σε αγώνες best of five. Κάναμε ότι χρειαζόταν για να είμαστε έτοιμοι στην ώρα μας.

Θα ξεκινήσω να προπονούμαι στις σκληρές επιφάνειες από αύριο και θα συνεχίσω την αποθεραπεία μου ανυπομονώντας για την σεζόν στις ΗΠΑ.

Ευχαριστώ για τα μηνύματα και την υποστήριξή σας και είμαι ενθουσιασμένος που τελικά κατάφερα και αγωνίστηκα μετά από τόσο καιρό»