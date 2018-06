Μαζεύει retweets για μια ρακέτα του Τσιτσιπά! (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι η μεγάλη ελπίδα του ελληνικού ανδρικού τένις. Τρανή απόδειξη οι fans που έχει εκτός Ελλάδας! Ο Άγγλος Άαρον, παθιασμένος με το τένις, έχει ως είδωλο τον Τσιτσιπά και πήρα το θάρρος να του στείλει μήνυμα, ζητώντας του να του πει πόσα retweets πρέπει να μαζέψει για να του δωρίσει ο Έλληνας πρωταθλητής μια υπογεγραμμένη ρακέτα.

Ο πήχης μπήκε στις 10.000 και η αποστολή του Άαρον βρίσκεται σε εξέλιξη!

GUYS PLEASE HELP ME!! TSITSIPAS IS MY TENNIS IDOL AND THIS WOULD BE A DREAM COME TRUE! PLEASE RT pic.twitter.com/aCuReisGTN

— Aaron (@aaronlee_18) June 24, 2018