Στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός ο Ναδάλ! (pics + vids)

Ασταμάτητος ο Ισπανός, νίκησε τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 3-1 σετ, 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 και έγινε ο τρίτος παίκτης στην Open Era που προκρίθηκε για 11 φορές στα ημιτελικά ενός τουρνουά γκραν σλαμ, μετά τους Κόνορς και Φέντερερ.

Ο Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη θα περιμένει το νικητή του ζευγαριού Τσίλιτς - Ντελ Πότρο για να μάθει με ποιον θα παίξει στα ημιτελικά!

Ο Ναδάλ, χρειάστηκε 3 ώρες και 47 λεπτά αγώνα, για να επικρατήσει του Aργεντινού, ενώ ο αγώνας διεκόπη την Τετάρτη λόγο βροχής και συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη.

Κερδίζοντας τα 13 από τα 16 γκέιμς της σημερινής ημέρας ο Ναδάλ επικράτησε με ανατροπή του Νο12 στον κόσμο και συνεχίζει στο Ρολάν Γκαρός, ενώ όσες φορές έχει φτάσει στα ημιτελικά έχει αναδειχθεί πρωταθλητής στο Παρίσι!

Rafa into the semifinals. @RafaelNadal goes on a mission upon resuming play. He defeats Schwartzman 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 en route to the final four. #RG18 pic.twitter.com/IPImy59IGD

. @RafaelNadal wins the 3rd set 6-2. He's up two sets to one on Schwartzman.

Welp.

Rafa resurfaces, clinching the second set and breaking early in the 3rd.

Del Potro up a set, on serve in the 2nd against Cilic.

Watch live now on Tennis Channel and TC Plus→ https://t.co/tPoe44C26q #RG18 pic.twitter.com/7ftCMjjlwv

— Tennis Channel (@TennisChannel) 7 Ιουνίου 2018