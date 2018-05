Ο Ντελ Πότρο λύγισε τον Τσιτσιπά (vids)

Ο Ελληνας πρωταθλητής έχασε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ από τον κάτοχο ενός Grand Slam τίτλου και τελικά ηττήθηκε με 7-5, 6-3 σε 1 ώρα και 42 λεπτά και είπε addio στο τουρνουά της Ρώμης. Ο Τσιτσιπάς έκανε πρώτος break στον Αργεντινό, κατά δέκα χρόνια μεγαλύτερό του, ο οποίος στη συνέχεια το πήρε πίσω και με το σκορ το 6-5 υπέρ του έσπασε ξανά το σερβίς του Ελληνα για το 7-5. Στο δεύτερο τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για τον Ντε Πότρο που έκανε νωρίς break στον 19χρονο Ελληνα και τελικά επικράτησε με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς παρότι αποκλείστηκε στον 2ο γύρο, έπαιξε τέσσερα ματς στην Αιώνια Πόλη έχοντας δώσει δύο γύρους προκριματικών κόντρα σε Κουκούσκιν και Λάγιοβιτς, ενώ στο πρώτο ματς στο κυρίως ταμπλό πέρασε μετά την απόσυρση του Μπόρνα Τσόριτς με το σκορ στο 4-1 υπέρ του.

Finished with authority! @delpotrojuan picks up steam and rolls past Stefanos Tsitsipas 7-5 6-3. #ibi18 pic.twitter.com/7wEWRqvsYn

