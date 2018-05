Τεράστια νίκη της Σάκκαρη επί της Πλίσκοβα! (vids)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν σε μεγάλη μέρα και παρότι έχασε το πρώτο σετ, τελικά πήρε τα δύο επόμενα (3-6, 6-3 7-5) και συνεχίζει στο τουρνουά της Ρώμης , αποκλείοντας το άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και τώρα Νο5, Καρολίνα Πλίσκοβα.

Είναι η σημαντικότερη νίκη στην καριέρα της Σάκκαρη, πρώτη απέναντι σε Top 5 τενίστρια και δεύτερη απέναντι σε Top 10.

Ο αγώνας κράτησε 2 ώρες και 23 λεπτά και η Σάκκαρη που είναι 42 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο τη νικήτρια του αγώνα της Αντζέλικα Κέρμπερ με την Ιρίνα Καμέλια Μπέγκου.