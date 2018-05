Νέα αποτυχία για τον Τζόκοβιτς (vid)

Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι με τίποτα ο Νόλε, που πλέον μετρά 6 ήττες στις 9 τελευταίες αναμετρήσεις του. Ο Σέρβος ήταν απογοητευτικός κόντρα στον Βρετανό Νο22 στον κόσμο ο οποίος επικράτησε με 6-3, 2-6, 6-3 και πέρασε σε 3ο γύρο τουρνουά Masters 1.000 για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο 23χρονος είχε 3/3 κόντρα στον Τζόκοβιτς, όμως αυτή τη φορά πήρε την τεράστια νίκη σε 1 ώρα και 43 και έκλεισε ραντεβού με τον Βέλγο, Νταβίντ Γκόφαν, ο οποίος νωρίτερα επιβλήθηκε του Ρόμπιν Χάασε.

First career win over Djokovic!@kyle8edmund near flawless in a 6-3 2-6 6-3 victory. Moves into a Masters 1000 third round for the first time.#MMOPEN pic.twitter.com/XTjNOYDHU7

— Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2018