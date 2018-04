Στον τελικό με... επίδειξη δύναμης ο Ναδάλ (vid)

Μόνο στο πρώτο σετ κατάφερε να προβάλει αντίσταση ο Γκοφάν στον «Βασιλιά της σκόνης». Ο Βέλγος παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, προηγήθηκε 2-0 του Ναδάλ και έδειχνε ότι μπορεί να του βάλει δύσκολα. Ο Ισπανός απάντησε και στη συνέχεια οι δυο τους έδωσαν μια υψηλού επιπέδου παράσταση, η οποία βρήκε νικητή τον Ναδάλ με 6-4. Και κάπου εκεί, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

Η απώλεια του πρώτου σετ, όπου είχε καταθέσει όλες του τις δυνάμες, ουσιαστικά έκανε τον Γκοφάν να αδειάσει, με αποτέλεσμα ο Ναδάλ να «καθαρίσει» εύκολα με 6-0 και να πάει στον τελικό έχοντας 44 σερί κερδισμένα σετ. Παράλληλα, η παρουσία του για 11η φορά στον τελικό, συνιστά ρεκόρ.

Πλέον, το βάρος πέφτει πάνω στον Στέφανο Τσιτσιπά, ό οποίος στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του, πρέπει να σταματήσει το απίστευτο σερί του Ναδάλ στο χώμα!

Rafa Nadal defs Goffin 6-4, 6-0 and reaches the Final at the @bcnopenbs for a record 11th time. #KingOfClay

